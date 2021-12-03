Afşin'de çiftçiler kırsal kalkınma destekleri hakkında bilgilendirildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çiftçilere kırsal kalkınma destekleriyle ilgili bilgi verildi.

Afşin Ziraat Odası Başkanlığı ve Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde, Kaymakamlık Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, çiftçilere tarımsal makine ekipmanları ve kırsal kalkınma yatırımları hakkında bilgi verildi.

Toplantıda konuşan Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Kayapınar, "Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında birçok başlık altında çiftçilerimiz yararına hibe desteği sunuluyor. Bundan Afşin'imizin en iyi şekilde yararlanmasını arzuluyoruz. Desteklerle alakalı başvurular başladı." diye konuştu.

Afşin Ziraat Odası Başkanı İbrahim Emiroğlu da çiftçilerin desteklemelerden azami şekilde yararlanmasını istediklerini belirterek, her zaman çiftçilerin yanlarında olduklarını söyledi.