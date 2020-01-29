Afşin'de çiftçiler tarım sigortası hakkında bilgilendirildi - Son Dakika

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Malatya Bölge Müdürlüğü ile Afşin Ziraat Odası Başkanlığı ekipleri, çiftçilere yönelik tarım sigortası bilgilendirme toplantısı düzenledi.

TARSİM Malatya Bölge Müdürlüğünden kıdemli uzman Bülent Zelyurt, oda binasında çiftçileri, Tarım Sigortaları Kanunu, tarımsal ve hayvancılık alanındaki sigortalar, tarımsal riskler konusunda bilgilendirdi.

Tarım sigortasının önemine dikkat çeken Zelyurt, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de küresel ısınmanın yol açtığı iklim değişikliği nedeniyle doğal afetlerin ve çeşitli risklerin sayısı ve şiddetinin her geçen gün arttığına dikkat çekti.

Bu durumun üreticilerin emeğini bir anda yok ederek, üretim faaliyetlerini kesintiye uğrattığını ve gelir kaybına sebep olduğunu ifade eden Zelyurt, "Alınabilecek tüm önlemlere rağmen doğaya karşı konulması, doğal afetlerin ve çeşitleri risklerin beraberinde getireceği zararların engellenmesi mümkün olmuyor. Ülkemizde tarım sektörünü tehdit eden doğal afetlerin ve çeşitlilikleri teminat altına alınabilmesi üreticilerimizin gelirinde istikrarın sağlanarak üretimden kopuşun engellenmesi amacıyla TARSİM kuruldu. TARSİM ile çiftçilerimiz, ürünlerini dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını gibi doğal afetler ve karşı teminat altına alabilir." dedi.

Afşin Ziraat Odası Başkanı İbrahim Emiroğlu ise üreticilere ürünlerini devlet destekli tarım sigortası ile güvence altına almaları yönünde çağrıda bulundu.

Toplantıya, mahalle muhtarları ile çiftçiler katıldı.