Afşin'de depremin neden olduğu yıkım dron ile görüntülendi

Depremlerin ilçede neden olduğu yıkım dron kamerasına yansıdı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerden en çok etkilenen yerlerden biri de Afşin ilçesi oldu.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden Akdeniz , Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 il etkilendi.

Kahramanmaraş 'ın Afşin ilçesinde, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin neden olduğu yıkım dron ile görüntülendi.

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

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