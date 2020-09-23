Afşin'de e-sınav merkezi hizmete açıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde motorlu taşıtlar sürücü kursu sınavlarının yapılacağı Elektronik Sınav (e-sınav) Merkezinin açılışı yapıldı.

Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulumu tamamlanan e- sınav merkezinde aynı anda 22 kursiyerin online sınavı gerçekleştirilebilecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba, merkezin açılışında yaptığı konuşmada, ilçede yaklaşık olarak yılda 2 bin kursiyerin e-sınav hizmetinden yararlanabileceğini belirtti.

Vatandaşların merkezin açılması ile ehliyet sınavı için il merkezine gitmek zorunda kalmayacağını ifade eden Kaba, şunları kaydetti:

"İlçemize önemli bir hizmeti kazandırdık. Sınava başvuru yapan vatandaşlarımızın sınava başladığı anda şifre ile soru bankasından rastgele sorular belirlenen süre içerisinde yanıtlanması için ekrana geliyor. Her bilgisayara ayrı sınav sorusu yansıtılıyor ve sınav salonlarında iki ayrı kamerayla sesli ve görüntülü kayıt yapılıyor. Kursiyer sınavını bitirdikten sonra KİOSK sonuç alma ekranından, T.C. kimlik numarasını girerek, sonucunu anında öğrenebilecek." diye konuştu.

Kaba, ayrıca e-sınav merkezinde Mesleki Eğitim Merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin çıraklık, kalfalık ve ustalık sınavlarının da yapılacağını sözlerine ekledi.