Afşin'de Eğitime Kar Tatili
35 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Mahir Turan, yaptığı açıklamada, kar yağışının sürmesi nedeniyle ilçe genelindeki tüm okulların, 27 Aralık Perşembe günü tatil edildiğini belirtti.
Öğleden sonra yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle ilçe beyaza büründü.
Kar kalınlığı yüksek kesimlerde yer yer 30 santimetreye ulaştı. Kar ilçe merkezinde de ulaşımda aksamalara yol açtı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:42 Kaynak: AA
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