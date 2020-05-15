Afşin'de Engelliler Haftası - Son Dakika

Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Mahir Turan, Engelliler Haftası dolayısıyla engellilerin evlerine ziyaretler gerçekleştirdi.

Turan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle bu yıl Engelliler Haftası'nda etkinlik düzenleyemediklerini belirtti.

Bu nedenle engellileri evlerinde ziyaret etmek istediklerini aktaran Turan, "Engelli bireylerin toplumsal hayata katılımlarının sağlanması ve hayat standartlarının yükseltilmesi, medeni toplum anlayışının bir parçasıdır. Engelli olmak asla bir kusur olarak görülmemeli ve engelli bireylerimiz hiçbir zaman yaşama azmini yitirmemelidir. Bu hafta ülkemizin en önemli duyarlılıklarından biri olan engelli vatandaşlarımızla ilgili farkındalığın oluşturulduğu 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan bir haftadır Afşin Özel Eğitim Uygulama Merkezimizin düzenlediği engelli öğrencilerimizi evde ziyaret etkinliğine katıldık." dedi.

Ziyaret sırasında öğrencilere çeşitli hediyelerde verildi.