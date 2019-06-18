Afşin'de FETÖ'den 1 kişi gözaltına alındı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan 1 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:41 Kaynak: İHA
'ın Afşin
ilçesinde terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Çukurpınar Mahallesi'nde FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan Ö.Ö. (26), jandarma ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı. Almanya
'da çalıştığı öğrenilen Ö.Ö. adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ
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