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Afşin'de FETÖ'den 1 kişi gözaltına alındı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan 1 kişi gözaltına alındı.

Afşin'de FETÖ'den 1 kişi gözaltına alındı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Çukurpınar Mahallesi'nde FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan Ö.Ö. (26), jandarma ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı. Almanya'da çalıştığı öğrenilen Ö.Ö. adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:41 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş, Afşin, 3. Sayfa
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