Afşin'de gül hasadı yapıldı - Son Dakika

Afşin'de gül hasadı yapıldı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde gül hasadı yapıldı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde gül hasadı yapıldı.

Afşin Belediyesince 380 dekarlık alanda oluşturulan lavanta bahçesinden sonra bitkisel üretimi geliştirmek ve çiftçilere alternatif ürün olması için 30 dekarlık alanda deneme amaçlı dikilen güllerin hasadı yapıldı. Elde edilen hasattan sonra ise gül yağı ve suyu çıkarıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, yaptığı açıklamada, lavanta üretimine ek olarak gül üretimi ve gülden elde edilen ürünlerle ziraatın, tarımın çok daha gelir getiren bir sektör olduğunu göstermek istediklerini belirtti.

Hasattan sonra ilk ürünlerden elde edilen gül yağının teste gönderileceğini ifade eden Güven, yedi ay önce dikilen fidanlardan elde edilen gülün aroma yönünden zengin olduğunu söyledi.

Gülün Afşin- Elbistan Ovası için kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılmak üzere çok önemli bir endüstriyel ürün olacağını dile getiren Güven, şunları kaydetti:

"Çiftçimiz çok önemli bir alternatif ürüne ve gelire kavuşmuş olacak. İlk hasadımızı yaptık ama henüz yedi ay oldu, tam verime gelmesi üç seneyi bulacak. Test amaçlı ilk gül yağı üretimini yapıyoruz. Aromatik bitli üretimi çiftçiler için önemli bir alternatif ürün ve çok önemli bir gelir kaynağı. Kovid-19 pandemisiyle aromatik bitkilerin önemi ve değeri çok arttı. Biz 6 yıl önce lavanta üretimiyle başlamıştık. Şu an 380 dönümlük lavanta bahçemizi oluşturduk. Gül fidanlarımızı da 30 dönüm arazide kasım ayı itibariyle dikimini yapmıştık. Bu yıl ilk ürünümüzü aldık. Bu yılki hasadın miktar olarak bize ekonomik bir getirisi yok ancak sadece test için çok önemliydi çünkü gerçekte 3 veya 4 yıl içinde fidanlar tam anlamıyla randımanlı olacak ve ekonomik değeri olan ürün elde edebileceğiz."

Güven, tüm çiftçileri bu alanda üretime davet etti.

Afşin'de gül hasadı yapıldı

Mehmet Fatih Güven, Kahramanmaraş, Afşin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 05:41 Kaynak: AA

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