Afşin'de hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika
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Afşin'de hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

26.06.2022 11:39
Afşin'de hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kutsal topraklara gidecek 15 hacı adayı dualarla uğurlandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kutsal topraklara gidecek 15 hacı adayı dualarla uğurlandı.

Pınarönü Camisi'nde gerçekleştirilen uğurlama törenine, İlçe Müftüsü Hayrullah Balta, daire amirleri ve hacı adaylarının yakınları katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından konuşan Balta, Afşin'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ilk defa hacı adaylarını kutsal topraklara uğurlamanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Hac ibadetinin imkanı olan Müslümanlara farz olduğunu hatırlatan Balta, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın organizasyonuyla Afşin'imizden hac vazifesini getirmek için gidecek hacı adaylarımızı uğurluyoruz. Elbistan'dan gelen hacı adaylarımızla birlikte havalimanına, oradan da direk Cidde'ye iniş yapacaklar. İnşallah bu kutsal yolculuğun sonunda hac ibadetlerini hocalarımız eşliğinde gerçekleştirecekler. Hacı adaylarımızdan temennimiz bizleri dualarına ortak etmeleri." diye konuştu.

Töreninin ardından 15 hacı adayı yakınlarıyla vedalaştıktan sonra otobüsle Gaziantep Havalimanı'na hareket etti.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Hisarcık, Afşin, Hac, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afşin'de hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika

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