Hac ibadetinin imkanı olan Müslümanlara farz olduğunu hatırlatan Balta, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın organizasyonuyla Afşin'imizden hac vazifesini getirmek için gidecek hacı adaylarımızı uğurluyoruz. Elbistan 'dan gelen hacı adaylarımızla birlikte havalimanına, oradan da direk Cidde'ye iniş yapacaklar. İnşallah bu kutsal yolculuğun sonunda hac ibadetlerini hocalarımız eşliğinde gerçekleştirecekler. Hacı adaylarımızdan temennimiz bizleri dualarına ortak etmeleri." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Hisarcık, Afşin, Hac, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afşin'de hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika

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