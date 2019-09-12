Afşin'de hafızlık icazet merasimi

Afşin Müftülüğü Yatılı Erkek Kuran Kursunda, Kuran-ı Kerim'i ezberleyerek hafızlık eğitimini tamamlayan 15 öğrenci, düzenlen törenle icazetini aldı.

Pirali Merkez Camisinde düzenlen törende, Kuran-ı Kerim okunmasının ardında hafız olmaya hak kazanan öğrencilere icazet belgesi takdimi yapılarak, çeşitli hediyeler verildi.

Kahramanmaraş İl Müftüsü Celal Sürgeç, törende yaptığı konuşmada, hafızlığın önemli bir makam olduğunu belirterek, onları hafızlığa yönlendiren ailelerine teşekkür etti.

Kahramanmaraş'ın Kuran kursu ve hafızlık çalışmaları konusunda başarılı bir olduğuna değinen İl Müftüsü Süregeç, "Kuran-ı Kerim, Rabbimizin bizlere hediyesi ve kılavuzudur. Kuran-ı Kerim insanları dosdoğru yola getirir. Bu zaman diliminde de yolumuzun bulmanın yolu Allah'ın kitabından geçiyor. Kahramanmaraş'ta Kuran-ı Kerim öğrenen hafızlarımızın arasına Afşin'den de 15 hafızımız katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığımız Kahramanmaraş'ı pilot illerden biri olarak seçti ve bir Kuran kursumuzda bir kadın, bir erkek Arapça öğretmenimiz göreve başladı. Buradaki amacımız hafızlarımıza hem Kuran'ı hem de anlamını öğreteceğiz. Kuran'ın değerlerinin sadece satırlarda kalmasına değil onun gönüllere, hayata, sokaklara inmesine ihtiyacımız var. Geçmişten bugüne kadar Kuran kurslarımıza yardımda bulunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu hafızlar sizlerin eseri." dedi.

Hafızlığın şerefli bir makam ve unvan olduğunu belirten Afşin İlçe Müftüsü Hayrullah Balta da eğitim alarak hafız olmaya hak kazanan öğrencileri ve hayırseverleri tebrik etti.

Programa Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Serhat Çakar, ilçe müftüleri, kamu kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.