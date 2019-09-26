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Afşin'de hayvan üreticileri bilgilendirildi

47 dakika önce

Afşin'de, sığır tüberkülozu hastalığı hakkında bilgilendirildi.

Afşin'de hayvan üreticileri bilgilendirildi, System.String[]

Afşin'de, sığır tüberkülozu hastalığı hakkında bilgilendirildi.

Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muttalip Kurt, Afşin Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıda, hastalıkla mücadelede üreticilerin dikkatli olması gerektiğini söyledi.

İlçede hayvan hastalıkları ile hayvandan insana bulaşabilen hastalıkların mücadelesinde büyük bir gayret ile çalıştıklarını dile getiren Kurt, "Tüberküloz hastalığı zoonoz bir hastalık olmasından dolayı önem arz ediyor. Yönetmelikler doğrultusunda hastalıkla mücadelenin devam ettiği ve mücadelenin bir ayağı olan eğitim çalışmasını ise bugün tamamladık." dedi.

Daha sonra veterinerler Nevin Turut ve Hekim Hüseyin Topçuoğlu, sığır tüberkülozu hastalığı hakkında üreticilere bilgi aktardı.

Muttalip, Afşin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:00 Kaynak: AA
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