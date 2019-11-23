Afşin'de hırsızlık zanlısı 3 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir marketten hırsızlık yapmaya çalışan 3 kişi yakalandı.

İlçeye bağlı, Arıtaş Mahallesi'ndeki bir marketler zincirinin şubesinin depo kapısından sesler geldiği ihbarını değerlendiren Arıtaş Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, olay yerinde iki şahsın koşarak uzaklaştığını fark etti. Jandarma ekipleri kovalamacanın ardından şahıslardan birini saklandığı bahçede, diğer şahsı ise olay yerine yakın bir evin bodrum katında bulunan odunlukta yakaladı.

Jandarma, olay yeri ve çevresinde yaptığı incelemede olayla alakalı bir şahsı bulunduğu araç içerisinde yakaladı. Araçta yapılan aramda kapıları açmak için kullanıldığı belirlenen 2 demir levye bulundu.

Şüpheliler, C.D, B.K. ve Y.D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.