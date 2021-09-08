Afşin'de ilk doz aşılama oranı yüzde 75 ulaştı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 18 yaş ve üstünde en az bir doz aşılama oranının yüzde 75'in üzerine çıktığı bildirildi.

Afşin İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Boz, AA muhabirine, kentte vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalarda, mobil aşı ekipleriyle kırsal mahallelerde aşı çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi.

(Kovid-19 ile mücadelenin tüm hızıyla devam ettiğini belirten Boz, şunları kaydetti:

"Hem pozitif vakaların filyasyonu ve hem de aşı uygulaması kapsamında faaliyetlerimiz sürmektedir. Ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka artışları devam etmekte ve henüz salgın sonlanmış değildir. Hastalıktan korunmanın tek yolu yeterli dozda aşı olmaktır. İlçemizde aşı oranlarını artırmak için İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak Afşin Kaymakamlığımız bünyesinde yürüttüğümüz aşı kampanyası neticesinde aşı oranlarımızı birinci doz aşı yapılanlar kapsamında yüzde 75'e yükseltmiş durumdayız. Ancak tam korunma için ikinci doz aşı olmak şarttır. Vatandaşlarımız vakti geldiğinde mutlaka ikinci doz aşılarını yaptırsınlar. Tek doz aşı yeterli koruma oluşturmamaktadır. Aşı olduktan sonra da kalabalık ortamlarda mutlaka maske takılmalı, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmalıdır."

Boz, sağlık ekiplerinin aşılama çalışmaları için seferber olduğunu belirterek, kentteki vatandaşları ikinci doz aşı yaptırmaya davet etti.