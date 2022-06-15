İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba da imzalan projeyle hedeflerinin askeri personellere Almanca ve İngilizce eğitimi vererek, yabancı dil eğitimlerine katkıda bulunmak olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Afşin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afşin'de jandarma personeli yabancı dil öğreniyor - Son Dakika

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