Afşin'de Jandarmadan Servis Araçlarına Denetim
1 saat önce
Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ve Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Afşin-Elbistan Termik Santrallerine işçi taşıyan servislere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Afşin
İlçe Jandarma
Komutanlığı ve Elbistan
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Afşin-Elbistan Termik Santrallerine işçi taşıyan servislere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Afşin ve Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, A ve B Termik santrallerine personel taşıyan servis otobüslerini denetledi.
Denetimlerde, şoförleri ve yolcuları emniyet kemeri takma hususunda uyaran jandarma trafik ekipleri, kazalarda yaşanan ölümlerin çoğunun emniyet kemeri takmama sonucu meydana geldiğini ifade etti.
Jandarma trafik ekipleri, trafik kazalarının en az seviyeye indirilmesi ve meydana gelen kazalar sonucunda ölüm ve yaralanmaları azaltılması için denetimlerini devam ettireceklerini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:19 Kaynak: AA
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