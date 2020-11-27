Afşin'de kamu binalarına "Maskeni tak" yazılı park asıldı - Son Dakika

Afşin Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Farkındalık Projesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına "Maskeni tak" yazılı pankart asıldı.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, koronavirüs tedbirlerinin önemini belirtti.

Güven, "Maskeni Tak, Hayata Sağlıkla Bak" sloganı ile başlatılan kampanya ile vatandaşların maske ve sosyal mesafe kuralları konusunda daha duyarlı olmalarını sağlamaya çalıştıklarını dile getirerek, "Kurtuluş Savaşı'nın sembol isimlerinden ve 98. ölüm yıl dönümü olan Sütçü İmam'ın torunları olarak başta komşu belediyelerimiz olmak üzere farkındalık oluşturulması için belediye binalarına 'Maskeni tak' yazılı pankart asmaya davet ediyorum." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba da bu yönde projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydetti.