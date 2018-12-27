Son Dakika Haberleri: Afşin'de Kar Yağışı Kazaya Neden Oldu

Afşin'de Kar Yağışı Kazaya Neden Oldu

24 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle otomobil devrildi.

Afşin'de Kar Yağışı Kazaya Neden Oldu, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle otomobil devrildi.

Serdar Kuşçu'nun kullandığı 10 BR 396 plakalı otomobil, Emirli Mahallesi'nde kar yağışı nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü yaralanmazken, araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:55 Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güncel
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