Afşin'de Kar Yağışı Kazaya Neden Oldu
24 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle otomobil devrildi.
Kahramanmaraş
'ın Afşin
ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle otomobil devrildi.
Serdar Kuşçu'nun kullandığı 10 BR 396 plakalı otomobil, Emirli Mahallesi'nde kar yağışı nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü yaralanmazken, araç çekici yardımıyla kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:55 Kaynak: AA
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