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Afşin'de KBRN tatbikatı düzenlendi

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Afşin Devlet Hastanesinde, hastane acil afet planı kapsamında Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) kaza tatbikatı gerçekleştirildi.

Afşin'de KBRN tatbikatı düzenlendi, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Afşin Devlet Hastanesinde, hastane acil afet planı kapsamında Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) kaza tatbikatı gerçekleştirildi.

Afşin Devlet Hastanesinde gerçeğini aratmayan tatbikatta, senaryo gereği, Göksun-Kahramanmaraş kara yolu üzerinde kimyasal madde taşıyan tankerin Ağcaaşar Mahallesi'nde devrilmesi sonucu tanker sürücüsü ve yardım için olay yerine giden 3 vatandaş zehirli gaza maruz kaldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kaza nedeniyle tankerden sızıntı oluştuğunu fark etmesi üzerine durumu Afşin Devlet Hastanesi KBRN ekibine bildirdi.

Zehirli gaza maruz kalan tanker sürücüsü ve 3 kişiye ilk müdahale KBRN ekibi tarafından yapıldı. Olay yerinin karantinaya alınmasının ardından kimyasal maddeye maruz kalan 4 kişi Afşin Devlet Hastanesi KBRN ünitesine getirilerek gerekli temizleme tedavi ve sevk işlemleri yapıldı.

Hastane Afet Planı Başkanı Başhekim Yardımcısı Ahmet Böke, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, her an her şey olabileceği düşüncesiyle gerçeğe yakın bir tatbikat gerçekleştirdiklerini, bu konuda personellerimizin bilgi sahibi olmasının önemine belirtti.

Tatbikatta, kimyasal sızıntı sırasında ne tür tedbirler alınabileceğini ve olaya müdahale etme yollarını gördüklerini ifade eden Böke, "Hastanemizde, olayın ardından bir kriz masası oluşturduk. İdari personellerimiz ve KBRB ekibimiz olayı hassas bir şekilde yürüttü. Gerçek bir kimyasal sızıntı sırasında ne yapılması gerekiyorsa onu yaptık. Bu bağlamda kendimizi olası bir durumda neler yapabileceğimiz konusunda test ettik. Tatbikata katılanlara teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Tatbikata Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve idari personeller de katıldı.

Kahramanmaraş, Afşin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:36 Kaynak: AA
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