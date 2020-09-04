Afşin'de Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.
İlçedeki denetimlerde yetkililer, konaklama tesisleri, lokanta, market, fırın, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, düğün salonları, berber, güzellik merkezleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, otogar, taksi durakları ve park alanları kontrol etti.
Denetimde işletmeler, çalışanlar ve vatandaşlar, maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik konularında uyarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 14:41 - Kaynak: AA
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