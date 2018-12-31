Son Dakika Haberleri: Afşin'de Kuşlar İçin Buğday Bırakıldı

Afşin'de Kuşlar İçin Buğday Bırakıldı

1 saat önce

Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polisler kuşlar için doğaya yem bıraktı.

Afşin'de Kuşlar İçin Buğday Bırakıldı, System.String[]
Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polisler kuşlar için doğaya yem bıraktı.

Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, kar yağışıyla beyaza bürünen Afşin Hükümet Konağı avlusu içerisine buğday taneleri ile 155 yazarak doğadaki kuşlara yem bıraktı.

Afşin İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Akdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak vatandaşlarımıza güvenlik hizmeti sunmanın yanı sıra havanın soğuk ve karlı olması nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken kuşların beslenmesi için bu organizasyonu düzenledik. 155 yazılı buğdayın bırakıldığı yerlerdeki kuşlar yiyecekleri hemen tüketmesi, bizleri sevindirdi. Vatandaşlarımızdan da evlerindeki yiyecek fazlalıklarını sokak hayvanlarının rahatça ulaşabileceği noktalara bırakmalarını rica ediyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:33 Kaynak: AA

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