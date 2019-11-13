Afşin'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği

Afşin İlçe Müftülüğü tarafından, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans düzenledi.

İlçe Müftüsü Hayrullah Balta, Afşin Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki konferansta, gelişen teknoloji ve iletişim araçlarının çoğalmasının, toplumun temelini oluşturun aileyi kurumunu etkilediğine dikkat çekti.

Toplumun temelini oluşturan aile kurumunun içinde bulunan asırda çok büyük tehdit altında olduğunu belirten Balta, sanayi devriminin ardından teknolojinin gelişmesi, iletişim araçlarının artması, geniş ailelerden çekirdek aileye geçilmesi, ekonomik zorluklar nedeniyle eşlerin çalışmak zorunda kalması ve benzer sebeplerin aile kurumunu etkilediğini söyledi.

"21. yüzyılda bu kadar iç ve dış etkiye maruz kalan aileyi koruyarak sağlıklı bir nesil yetiştirmek nasıl mümkün olacaktır?" ifadesini kullanan Balta, "Milli ve manevi değerlere sahip, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi kötü alışkanlıklardan nasıl muhafaza edeceğiz? Bunun gibi soruları artırabiliriz. Bu sorunlarımıza çözüm reçetesini temel kaynağımız olan Kuran'ı Kerim ve Peygamber Efendimizin sünnetlerinde bulabiliriz. Peygamber Efendimizin hayatından evrensel mesajları bulup günümüz insanına sunmanın gayreti içerisinde olacağız." diye konuştu.

Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Çelik de "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu konferansında, Hazreti Muhammed'in aile hayatı üzerinden örnekler vererek, insanların fıtratlarına uygun yaşam biçiminden uzaklaşmaması gerektiğini belirtti.

Konferansa, Afşin Belediye Başkanı Yardımcısı Hasan Ali Gedik, İlçe Emniyet Müdürü Ali Semerci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Mahir Turan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Asef Arslan, sivil tolum örgütü temsilcileri, din görevlileri ile vatandaşlar katıldı.