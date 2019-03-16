Afşin'de Muhtarlar ve Kurum Amirleri Toplantısı

Afşin
Kaymakamı Ahmet Can Pınar
, mahalle muhtarları ve kurum amirlerinin katılımıyla koordinasyon toplantısı yaptı.
Kaymakam Pınar, Hüyüklü
Mahallesi Sosyal Tesisinde düzenlenen toplantıda, Afşin'de bireysel silahlanma oranının yüksek olduğunu söyledi.
Pınar, şunları kaydetti:
"İlçemizde düğün sezonu başlamak üzere. Düğün ve eğlencelerde havaya ateş açılması konusundaki sorunları çözmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızın en mutlu gününün, hüzün evine çevrilmemesi adına magandalar için ne kadar caydırıcı işlem gerekiyorsa yapacağız."
Pınar, Afşin'deki metruk binaların kaldırılması için mahalle muhtarlarından talep beklediklerini ifade etti.
31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Afşin'de 210 sandıkta oy kullanılacağını, bu sandıklardan 90'ının emniyet, 110'unun da jandarma bölgesinde kurulacağını belirten Pınar, seçim sürecinin Afşin ve mahallelerinde huzur ve güven içerisinde tamamlanması için çalışmaları eksiksiz yürüttüklerine dikkati çekerek, "Üzülerek ifade etmeliyim ki ilçemizde ateşli silahla işlenen suçlara bakıldığında sayı bir hayli fazla. Seçim günü Emniyet Müdürlüğümüz ve Jandarma
Komutanlığımız, gerekli tedbirleri alacak. Ayrıca seçim sürecinde güvenlik güçlerimizin haricinde silah taşıma yetkisi yok." diye konuştu.
Kaymakam Pınar'ın konuşmasının ardından, kurum müdürleri, kurumlarının yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verdi.