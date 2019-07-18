Son Dakika Haberleri: Afşin'de orman yangını
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Afşin'de orman yangını

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çıkan yangında, 25 hektarlık bozuk meşe alanı ile 10 hektar tarlada ekili buğday zarar gördü.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çıkan yangında, 25 hektarlık bozuk meşe alanı ile 10 hektar tarlada ekili buğday zarar gördü.
İlçeye bağlı Deveboynu Mahallesi'nde elektrik tellerinin birbirine çarpmasıyla çıkan kıvılcımların yere düşmesi sonucu yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, Göksun Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, arazözlerle müdahale etti.
Vatandaşlar da kazma ve kürekleriyle ekiplere destek verdi.
Ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışmalarının ardından söndürülen yangında, 25 hektarlık bozuk meşelik alan ile 10 hektar tarlada ekili buğday zarar gördü.
Afşin'de orman yangını
Kahramanmaraş, Afşin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:11 Kaynak: AA
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