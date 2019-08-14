Son Dakika Haberleri: Afşin'de orman yangını
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Afşin'de orman yangını

59 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Kepez Dağı'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Kepez Dağı'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Kepez Dağı'nın Yazıköy ve Kötüre mahallelerinde kalan bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Afşin Belediyesi ekipleri rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına 1 helikopter, 6 arazöz, 2 dozer, 2 greyder, 4 su tankı ve ilk müdahale aracı ile çok sayıda orman işçileriyle müdahale etti.
Ekiplerin yaklaşık 5 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Söndürme çalışmalarına katılan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin yangının kontrol altına alınması için canla başla çalıştığını dile getirerek kamu kurumlarından da iş makinesi takviyesi istediklerini belirtti.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 06:05 Kaynak: AA
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