Afşin'de orman yangını büyümeden söndürüldü
4 saat önce
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ve vatandaşların yoğun çabası sonucu büyümeden söndürüldü.
Kahramanmaraş Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:23 Kaynak: İHA
'ın Afşin
ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ve vatandaşların yoğun çabası sonucu büyümeden söndürüldü.
Afşin ilçesine 20 kilometre mesafedeki Deveboynu Mahallesi'nde akşam üzeri çıkan orman yangını Göksun
Orman İşletme Şefliği, Afşin, Elbistan
, Göksun itfaiyeleri ve vatandaşların yoğun çabası sonucu büyümeden söndürüldü. Rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu çıktığı tahmin edilen yangında 25 hektarlık meşe ağacı kül oldu. Yangın bölgesinde kalan 3 ev itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yanmaktan kurtarıldı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
Sultangazi'de yoldaki çatlaklardan çıkan duman paniğe neden oldu İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın! Depo kısa sürede alevlere teslim oldu İki araç kafa kafaya çarpıştı! 1'i hamile 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı Dolandırıcılar Facebook'u mesken tuttu! İş başına 8 bin TL istiyorlar