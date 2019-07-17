Son Dakika Haberleri: Afşin'de orman yangını büyümeden söndürüldü
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Afşin'de orman yangını büyümeden söndürüldü

4 saat önce

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ve vatandaşların yoğun çabası sonucu büyümeden söndürüldü.

Afşin'de orman yangını büyümeden söndürüldü, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ve vatandaşların yoğun çabası sonucu büyümeden söndürüldü.

Afşin ilçesine 20 kilometre mesafedeki Deveboynu Mahallesi'nde akşam üzeri çıkan orman yangını Göksun Orman İşletme Şefliği, Afşin, Elbistan, Göksun itfaiyeleri ve vatandaşların yoğun çabası sonucu büyümeden söndürüldü. Rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu çıktığı tahmin edilen yangında 25 hektarlık meşe ağacı kül oldu. Yangın bölgesinde kalan 3 ev itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yanmaktan kurtarıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş, İtfaiye, Göksun, Afşin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:23 Kaynak: İHA
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