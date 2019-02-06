Afşin'de ÖSYM Sınavları Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) sınavları için bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) sınavları için bilgilendirme toplantısı yapıldı.



Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Afşin Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından Hayati Vasfi Taşyürek Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, ÖSYM Uzmanı Hakan Haktan Arıöz, Afşin'de yapılacak üniversite sınavları ve ÖSYM'nin diğer sınavlarında görev alacak personellere, binalarda güvenliğin sağlanması, öğrencilerin sınav salonuna alınması, sınav öncesi ve esnasında uygulanması gereken kurallar hakkında bilgilendirmede bulundu.



Afşin MYO Müdürü Doç. Dr. Tuncay Yeşilkaynak, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl ÖSYM sınavlarının artık Afşin ilçesinde de yapılmasının kararlaştırıldığını belirterek, "Afşinli öğrencilerimiz, ÖSYM Genel Kurulunda alınan kararla Yükseköğretim Kurumları Sınavı ve Kamu Personeli Seçme Sınavı gibi ÖSYM sınavları için ilçe dışına çıkmayacaklar. Afşin Meslek Yüksekokulu olarak da ÖSYM Sınav Koordinatörlüğü başvuru büromuzu kurduk. Öğrencilerimiz burada danışmanlık ve kayıt yaptırabilecek." diye konuştu.



Toplantıya, Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Mahir Turan, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

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