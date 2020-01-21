Afşin'de ozanlar gecesi düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afşin'de ozanlar gecesi düzenlendi - Son Dakika

Afşin'de ozanlar gecesi düzenlendi

6 saat önce

Afşin Halk Ozanları Derneği tarafından, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde ozanlar gecesi düzenlendi.

Afşin'de ozanlar gecesi düzenlendi, System.String[]

Afşin Halk Ozanları Derneği tarafından, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde ozanlar gecesi düzenlendi.

Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Afşin Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, kurtuluş mücadelesinde bölgenin insanlarının çok büyük fedakarlıklar gösterdiğini belirtti.

Mücadelenin tüm Kahramanmaraşlılar için büyük bir onur, büyük bir gurur olduğunu vurgulayan Güven, şunları kaydetti:

"Bunun önemine binaen 100 yıl kutlamaları Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde gerçekleştiriliyor. Afşin Belediyesi olarak ilçemizdeki etkinliklere ev sahipliği yapmanın sevincini yaşıyoruz. Milli mücadele etkinlikleriyle, o dönemde yaşanan zorlukları ve şartları genç kuşaklarımıza anlatma fırsatı yakalıyoruz. Allah bu ülkeye bir daha kurtuluş mücadelesi verdirmesin. Atalarımızı rahmetle anıyoruz."

Konuşmanın ardından, Afşin Halk Ozanları Derneği üyeleri saz çalarak, türküler seslendirdi.

Mehmet Fatih Güven, Kahramanmaraş, Afşin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:04 Kaynak: AA
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