Afşin'de robotik kodlama atölyesi açıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" projesi kapsamında bir liseye yapımı tamamlanan robotik kodlama atölyesi törenle hizmete açıldı.

Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" projesi kapsamında Turgay Ciner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki programda, bu tür atölyelerin sayısının arttırılması gerektiğini belirterek, öğrencilere en iyi eğitim imkanlarını hazırlamanın gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Oğuzhan Köker de, atölyede öğrencilerin robotik kodlama, üç boyutlu tasarım ve üretim, elektronik devre tasarlama ve kullanımı, elektronik ve mekatronik robot uygulamaları konusunda bilgi sahibi olacaklarını söyledi.

Açılışa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba, şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.