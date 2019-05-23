Son Dakika Haberleri: Afşin'de şehit aileleri ve gaziler için iftar

Afşin'de şehit aileleri ve gaziler için iftar

6 saat önce

Afşin Kaymakamlığınca, şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Afşin'de şehit aileleri ve gaziler için iftar, System.String[]
Afşin Kaymakamlığınca, şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.
Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Afşin Öğretmenevinde düzenlenen iftar programında, vatan ve bayrak uğruna şehit olan güvenlik güçlerinin aileleriyle bir arada olmaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi.
Şehit ailelerinin ve gazilerin, bu ülkenin en kıymetli emaneti olduğunu vurgulayan Pınar, "Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum ve değerli ailelerinin ramazan ayını kutluyorum. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Bugün bu sofrada bir arada bulunabiliyorsak vatan için şehit olan güvenlik güçlerimizin sayesinde. Dünya döndükçe Türkiye Cumhuriyeti var olacak." diye konuştu.
Afşin Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Kanan Havan'ın da konuşma yaptığı iftar programına, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Serhat Çakar, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Akdoğan, Afşin Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Cuma Köse, kamu ve kurum amirleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 11:01 Kaynak: AA
Afşin, Güncel
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