Afşin'de sınavlara hazırlanan öğrencilere kitap desteği - Son Dakika

KAMİMDER Önder Kahramanmaraş İmam Hatipler Derneği tarafından, Afşin İmam Hatip Ortaokulunda liseye geçiş sınavlarına hazırlanan öğrencilere kaynak kitap dağıtıldı.

Dernek öncülüğünde ilçede öğrenim gören 8. sınıf öğrencilerinin eğitimine katkı sunulması amacıyla, içerisinde deneme, konu analizleri ve sözel, sayısal içeriklerin bulunduğu kitapların dağıtımı için tören düzenlendi.

Afşin İmam Hatip Ortaokulunda yapılan törende konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, kitapların hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Salgın döneminde öğrencilerin eğitime erişimi noktasında ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını kaydeden Öçal, "Gücümüz yettiğince tüm öğrencilerimize ulaşmaya çalıştık. Bu tür projelerin güzelliği, hükümetimizin desteği dışında sivil toplum kuruluşlarımızın da öğrencilerimize destek olmasıdır. Önder Derneği de her zaman olduğu gibi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi ve Türkiye genelinde buna benzer projeler yürütüyor. Kaynak kitaplarla öğrencilerimizin sınavlarda daha başarılı olacağına inanıyorum. Belediyelerimiz de Kovid-19 ile mücadele sürecinde eğitime katkı sağlamaya çalıştı. İnşallah öğrencilerimiz sınavlarda başarılı olurlar ve gelecekte bizlerin yerlerini doldururlar." diye konuştu.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de belediye olarak eğitime her zaman katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi.

KAMİMDER Önder Kahramanmaraş İmam Hatipler Derneği İl Başkanı Bilal Güngör ise 81 ilde faaliyet gösterdiklerini ve öğrencilerin kaliteli hizmet alabilmesi adına ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini belirtti.