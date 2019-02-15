Son Dakika Haberleri: Afşin'de Tefecilik Operasyonu: 1 Tutuklama

Afşin'de Tefecilik Operasyonu: 1 Tutuklama

13 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği görevlilerinin düzenlediği tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Afşin'de Tefecilik Operasyonu: 1 Tutuklama, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği görevlilerinin düzenlediği tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Söz konusu operasyonda, farklı kişilere ait 73 adet senet ve çek ile silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, mali suçların önlenmesi amacıyla çalışma sürdüren Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği görevlileri, Afşin ilçesinde İ.Ç. isimli şahsın, tefecilik yaptığı şüphesiyle geniş çaplı araştırma başlattı. KOM görevlileri, İ.Ç. isimli şahsın ikametinde ve konuyla ilgili delilleri saklayabileceği değerlendirilen K.D. isimli şahsın iş yerinde arama yaptı. Şüpheli İ.Ç.'nin ikametinde 44 adet farklı şahıslara ait senet ile bir adet senet defteri ele geçirildi K.D. isimli şahsın iş yerinde yapılan aramada ise, farklı şahıslara ait 29 adet senet ve çek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile bu silaha ait 22 adet fişek ve 100 adet de tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından Afşin Adliyesi'ne sevk edildi. İ.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 07:52 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Elbistan, Afşin, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cinnet Getiren Damat, Akrabalarına Kurşun Yağdırdı: 3 Ölü, 1 Yaralı Belediye İşe Almayınca Üzerine Benzin Döküp Kendini Yakmak İstedi!

Paralarını Çalan Hırsızların Arabasına Binen Kadın, Şüphelilerden Birini Isırdı Direksiyon Başında Okey Oynayan Halk Otobüsü Şoförü Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 20:05:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afşin'de Tefecilik Operasyonu: 1 Tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]