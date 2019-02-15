Afşin'de Tefecilik Operasyonu: 1 Tutuklama

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği görevlilerinin düzenlediği tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği görevlilerinin düzenlediği tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Söz konusu operasyonda, farklı kişilere ait 73 adet senet ve çek ile silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, mali suçların önlenmesi amacıyla çalışma sürdüren Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği görevlileri, Afşin ilçesinde İ.Ç. isimli şahsın, tefecilik yaptığı şüphesiyle geniş çaplı araştırma başlattı. KOM görevlileri, İ.Ç. isimli şahsın ikametinde ve konuyla ilgili delilleri saklayabileceği değerlendirilen K.D. isimli şahsın iş yerinde arama yaptı. Şüpheli İ.Ç.'nin ikametinde 44 adet farklı şahıslara ait senet ile bir adet senet defteri ele geçirildi K.D. isimli şahsın iş yerinde yapılan aramada ise, farklı şahıslara ait 29 adet senet ve çek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile bu silaha ait 22 adet fişek ve 100 adet de tabanca fişeği ele geçirildi.



Gözaltına alınan İ.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından Afşin Adliyesi'ne sevk edildi. İ.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

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