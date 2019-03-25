Son Dakika Haberleri: Afşin'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Afşin'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır, 3 kişi yalandı.

Afşin'de Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır, 3 kişi yalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Y.'nin kullandığı otomobil, Afşinbey Caddesi'nde Abdullah Ö.'nün idaresindeki suv kasa tipli araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atarak refüje çıkan aracın sürücüsü Abdullah Ö. ile Hasan K. ve Ahmet Y. yaralandı.

Çevredekilerin kazayı haber vermesi üzerine yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Ahmet Y. ve Hasan K. Kahramanmaraş Sütçü İmam (KSÜ) Tıp Fakültesine sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:51 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Afşin, 3. Sayfa
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