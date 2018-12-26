Afşin'de Typ İşçileri Kurayla Belirlendi

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce (İŞKUR
), Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında Afşin Belediyesi ve Afşin İlçe Sağlık Müdürlüğünde 6 ay istihdam edilecek geçici işçiler kurayla belirlendi.
TYP kapsamında, Afşin Belediyesi bünyesinde çalışacak 40 işçinin alımı için 642 başvuru yapıldı.
Afşin Belediyesi Düğün Salonu'nda noter huzurunda çekilen kurada, belediye bünyesindeki çevre temizliği, park düzenlemeleri, ağaçlandırma gibi işlerde çalışacak 40 kişinin isimleri belirlendi.
Afşin Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ali Gedik
, belediyede çalışacak 40 geçici personelin 2 Ocak 2019 Çarşamba
günü işbaşı yapacağını belirterek, "Belediye bünyemizde 6 ay süreyle istihdam edilecek vatandaşlarımızın, maaş ve sigortaları İŞKUR tarafından karşılanacak. Kurada isimleri çıkan arkadaşlarımızla 6 ay boyunca inşallah Afşin'e daha iyi hizmet edeceğiz. Afşinimize ve memleketimize hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.
TYP kapsamında, Afşin İlçe Sağlık Müdürlüğünde de 6 aylığına 5 kişinin belirlenmesi için Afşin Devlet Hastanesi
eğitim salonunda noter huzurunda kura çekimi yapıldı.