Son Dakika Haberleri: Afşin'de Typ İşçileri Kurayla Belirlendi

Afşin'de Typ İşçileri Kurayla Belirlendi

1 saat önce

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce (İŞKUR), Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında Afşin Belediyesi ve Afşin İlçe Sağlık Müdürlüğünde 6 ay istihdam edilecek geçici işçiler kurayla belirlendi.

Afşin'de Typ İşçileri Kurayla Belirlendi, System.String[]
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce (İŞKUR), Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında Afşin Belediyesi ve Afşin İlçe Sağlık Müdürlüğünde 6 ay istihdam edilecek geçici işçiler kurayla belirlendi.

TYP kapsamında, Afşin Belediyesi bünyesinde çalışacak 40 işçinin alımı için 642 başvuru yapıldı.

Afşin Belediyesi Düğün Salonu'nda noter huzurunda çekilen kurada, belediye bünyesindeki çevre temizliği, park düzenlemeleri, ağaçlandırma gibi işlerde çalışacak 40 kişinin isimleri belirlendi.

Afşin Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ali Gedik, belediyede çalışacak 40 geçici personelin 2 Ocak 2019 Çarşamba günü işbaşı yapacağını belirterek, "Belediye bünyemizde 6 ay süreyle istihdam edilecek vatandaşlarımızın, maaş ve sigortaları İŞKUR tarafından karşılanacak. Kurada isimleri çıkan arkadaşlarımızla 6 ay boyunca inşallah Afşin'e daha iyi hizmet edeceğiz. Afşinimize ve memleketimize hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

TYP kapsamında, Afşin İlçe Sağlık Müdürlüğünde de 6 aylığına 5 kişinin belirlenmesi için Afşin Devlet Hastanesi eğitim salonunda noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:38 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yapılan Son Ankette İstanbul'da AK Parti, Ankara'da CHP Önde Ücretli Olacağı Söylenen Cepten İnternet Paylaşımında Tartışmalara Son Nokta Konuldu

Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den İsrail Adalet Bakanı'na Yanıt: Terör Adına Ağıt Yakılmasına Şaşırmıyoruz Erzincan-Sivas Kara Yolu Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 16:49:41. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afşin'de Typ İşçileri Kurayla Belirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]