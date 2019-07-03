Son Dakika Haberleri: Afşin'de Yaz Spor Okulu bin öğrencinin katılımıyla başladı
Son Dakika Güncel Haber

Afşin'de Yaz Spor Okulu bin öğrencinin katılımıyla başladı

1 saat önce

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Afşin'de düzenlenen Yaz Spor Okulu 8 branşta yaklaşık bin çocuğun katılımıyla başladı.

Afşin'de Yaz Spor Okulu bin öğrencinin katılımıyla başladı, System.String[]
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Afşin'de düzenlenen Yaz Spor Okulu 8 branşta yaklaşık bin çocuğun katılımıyla başladı.
Büyükşehir Belediyesi Kültür, Spor ve Turizm Daire Başkanı Cevdet Kabakçı, Afşin Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Tesislerinde düzenlenen törende, Afşin'de bini aşkın çocuğu yaz spor okulunda ağırlamaktan dolayı mutlu oldu olduklarını belirterek, Afşin'in aynı zamanda sporcu bir ilçe olduğunu söyledi.
Yaz Spor Okulu faaliyetlerinde katılım sayısının her yıl arttığını ifade eden Kabakçı, "Ortaklaşa yaptığımız çalışmayla yaz tatilinde öğrencilerimiz daha verimli bir süreç geçiriyor. Öğrencilerimiz en azından bir spor dalında kendini geliştiriyor. Bu uygulamada çok yetenekli çocuklar da çıkıyor ve kendini o branşa göre geliştirmesi, ilerlemesi sağlanıyor." dedi.
Kabakçı, Afşin'in güreş branşında dünya ve olimpiyat şampiyonalarında derece yapan birçok sporcu çıkarttığını vurguladı.
Afşin Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Asef Arslan da, yaz tatilinde 8 branşta bini aşkın çocuğun misafir edeceklerini, öğrencilerin spor yaparak kötü alışkanlıklardan uzak duracağını ve obezite gibi sağlık sorunlarının önüne geçmiş olacaklarını söyledi.
Konuşmaların ardından kursa katılan öğrencilere spor malzemeleri dağıtıldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:49 Kaynak: AA
Kahramanmaraş, Afşin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu projesi ile 1 saatlik yol 5 dakikaya düştü İşten çıkmak için yaptığı küçük oyun, ölümüne neden oldu Bodrum'da, jet skili hırsızlar iş adamlarının yatlarına dadandı Başarılı şarkıcı Işın Karaca tatil sezonunu açtı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 17:57:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afşin'de Yaz Spor Okulu bin öğrencinin katılımıyla başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]