Afşin'de "Yeteneğini Bil Mesleğini Tesadüfe Bırakma" projesinin protokolü imzalandı - Son Dakika
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Afşin'de "Yeteneğini Bil Mesleğini Tesadüfe Bırakma" projesinin protokolü imzalandı

19.03.2022 16:30
Afşin'de "Yeteneğini Bil Mesleğini Tesadüfe Bırakma" projesinin protokolü imzalandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi ile Esnaf ve Sanatkarlar odaları arasında "Yeteneğini Bil Mesleğini Tesadüfe Bırakma Projesi" işbirliği protokolü imzalandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi ile Esnaf ve Sanatkarlar odaları arasında "Yeteneğini Bil Mesleğini Tesadüfe Bırakma Projesi" işbirliği protokolü imzalandı.

Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen protokol törenine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir Sıtkı Can veEsnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emrah Gümüş katıldı.

Protokol hakkında açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaba, mesleki eğitimi canlandıracak, çocukların bilgi, yetenek ve kabiliyetlerine göre mesleklere yöneltilmesini noktasında girişimlerde bulunacaklarını dile getirdi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Gümüş de imzalanan projeyle öğrencilere mesleki eğitimin önemini en iyi şekilde anlatmayı amaçladıklarını belirtti.

Mesleki eğitimin rekabet gücü açısından oldukça büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Gümüş, çocuk ve gençlerin yetenekleri doğrultusunda mesleklere yönlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Can ise kentin ekonomisine katkı sağlanması amacıyla mesleki eğitime çok önem verilmesi gerektiğini belirtti.

Tören, protokolün imzalanmasının ardından sona erdi.

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milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Ticaret, Afşin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afşin'de 'Yeteneğini Bil Mesleğini Tesadüfe Bırakma' projesinin protokolü imzalandı - Son Dakika


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