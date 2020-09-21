Afşin'de yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı.

Ertuğrulgazi İlkokuluna gelen öğrenciler, sosyal mesafe ve maske kuralı gözetilerek okul bahçesine alındı.

Veliler ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okul bahçesine alınmayarak, heyecanlı bir şekilde çocuklarını dışarıdan izledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba, yeni öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, "Dünyada ve ülkemizde devam eden pandemi süresince uzak kaldığımız öğrencilerimize kavuştuk, öğretmenlerimiz anaokulu ve birinci sınıf öğrencilerimiz güvenle buluştu." dedi.

Pandemi tedbirleri kapsamında ilçedeki okullarda sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda çalışmalar yapıldığını kaydeden Kaba, "Okullarımız ve sınıflarımız minik öğrencilerimizin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda eğitim almaları için hazırlandı. Öğrencilerimiz, sosyal mesafe kuralına uyularak içeri alındı ve sınıflarında belirlenen oturma düzenine göre ders görmeye başladı. Sosyal hayatta olduğu gibi okul hayatında da maske, mesafe ve hijyene dikkat ederek sorunsuz bir eğitim öğretim yılı geçirmeyi temenni ediyorum." diye konuştu.