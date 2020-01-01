Afşin-Elbistan A Termik Santrali mühürlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afşin-Elbistan A Termik Santrali mühürlendi - Son Dakika

Afşin-Elbistan A Termik Santrali mühürlendi

6 saat önce

Kahramanmaraş Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nin çalışmaları insan ve çevre sağlığının korunmasıyla amacıyla durduruldu.

Afşin-Elbistan A Termik Santrali mühürlendi, System.String[]

Kahramanmaraş Afşin- Elbistan A Termik Santrali'nin çalışmaları insan ve çevre sağlığının korunmasıyla amacıyla durduruldu.

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlığının ve çevrenin korunması amacıyla kamu birimlerimiz her türlü tedbiri almaktadır. Bu çerçevede, Afşin-Elbistan Elektrik Üretim AŞ'nin çalışmaları 'geçici faaliyet belgesi' alıncaya kadar durdurulmuştur. Bu süreçte ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız çevre standartlarını sağlayarak üretim ve istihdamın devamı için gerekli çalışmaları sürdürmektedir" denildi.

(Muhammet Özer/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:20 Kaynak: İHA
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