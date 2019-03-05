Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nde İş Kazası: 2 Yaralı
2 saat önce
Kahramanmaraş Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nde meydana gelen iş kazasında 2 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nde meydana gelen iş kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Afşin-Elbistan A Termik Santrali üçüncü ünitesindeki kazan içerisinde kaynak yapan Yakup Gül (39) ve Serkan Sare (35), üzerlerine kül gelmesi nedeniyle dengelerini kaybederek yaklaşık 40 metreden düştü.
Yaralanan işçiler, mesai arkadaşlarının yardımıyla kurumun sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:12 Kaynak: AA
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