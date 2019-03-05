Son Dakika Haberleri: Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nde İş Kazası: 2 Yaralı

Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nde İş Kazası: 2 Yaralı

2 saat önce

Kahramanmaraş Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nde meydana gelen iş kazasında 2 kişi yaralandı.

Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nde İş Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Kahramanmaraş Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nde meydana gelen iş kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Afşin-Elbistan A Termik Santrali üçüncü ünitesindeki kazan içerisinde kaynak yapan Yakup Gül (39) ve Serkan Sare (35), üzerlerine kül gelmesi nedeniyle dengelerini kaybederek yaklaşık 40 metreden düştü.

Yaralanan işçiler, mesai arkadaşlarının yardımıyla kurumun sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:12 Kaynak: AA

Afşin, Elbistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiliz İş Adamı, 25 Yaşındaki Çalışanını Taciz Etti! O Anlar Kamerada Milli Piyango Karalanmış Bilet İddialarına Yanıt Verdi

Pentagon'dan Türkiye'ye Tehdit: Ağır Sonuçlar Doğuracak Yeni İş Kuran Gençlere Vergi İstisnası ve Prim Desteği
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 16:12:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nde İş Kazası: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]