Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde yangın çıktı - Son Dakika
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Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde yangın çıktı

03.06.2023 14:50

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen ve bakım çalışmalarının ardından yeniden üretime başlayan Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Afşin- Elbistan B Termik Santrali'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

BAKIM ÇALIŞMALARI 10 MAYIS'TA BİTMİŞTİ

Yaklaşık 20 yıldan beri elektrik üreten, her biri 360 megavat kurulu güce sahip 4 üniteden oluşan santral son olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerden olumsuz etkilenmiş ve bakıma alınmıştı. Termik santralin bakım ve onarım çalışmaları 10 Mayıs'ta sona ermişti.

Yangından ilk görüntüler:

Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde Yangın Çıktı
Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde Yangın Çıktı
Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde Yangın Çıktı
Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde Yangın Çıktı
Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde Yangın Çıktı
Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Ahmet yilmaz: Bunlar güzel günleri Cevap Yaz 0 4 Yayından Kaldır
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Kahramanmaraş, Elbistan, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

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