Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde yangın çıktı

Afşin- Elbistan B Termik Santrali'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

BAKIM ÇALIŞMALARI 10 MAYIS'TA BİTMİŞTİ

Yaklaşık 20 yıldan beri elektrik üreten, her biri 360 megavat kurulu güce sahip 4 üniteden oluşan santral son olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerden olumsuz etkilenmiş ve bakıma alınmıştı. Termik santralin bakım ve onarım çalışmaları 10 Mayıs'ta sona ermişti.

Yangından ilk görüntüler: