Afşin-Elbistan C Termik Santrali için acele kamulaştırılma yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Afşin-Elbistan C Termik Santrali için acele kamulaştırılma yapılacak - Son Dakika Ekonomi

Afşin-Elbistan C Termik Santrali için acele kamulaştırılma yapılacak

6 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesine yapılması planlanan Afşin- Elbistan C Termik Santrali için Cumhurbaşkanı kararı ile acele kamulaştırma yapılacak.

Afşin-Elbistan C Termik Santrali için acele kamulaştırılma yapılacak, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesine yapılması planlanan Afşin- Elbistan C Termik Santrali için Cumhurbaşkanı kararı ile acele kamulaştırma yapılacak.

4,5 milyar tonluk rezervi ile Türkiye'nin en büyük linyit kömür rezervine sahip olan, A ve B Termik Santralleri olmak üzere 2 termik santral bulunan Afşin- Elbistan bölgesine yapılması planlanan santrallerden biri olan C Termik Santrali için yeniden çalışmalara başlandı. Bu kapsamda acele kamulaştırma için Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan ve kamulaştırma yapılacak bölgenin krokisi ile koordinatlarının da paylaşıldığı kararda şöyle denildi:

Kahramanmaraş ili Afşin ilçesinde yapımı planlanan Afşin- Elbistan C Termik Santrali  ve yan üniteleri ile Hurman Nehri'nin derivasyonu işi kapsamında ekli krokide sınır ve koordinatları belirtilen alanda bulunan taşınmazların Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü  tarafından acele kamulaştırılmasına 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince karar verilmiştir."


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Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:09 Kaynak: DHA
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