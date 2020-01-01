Afşin Elbistan Elektrik Üretim AŞ'nin çalışmalarının "geçici faaliyet belgesi" alıncaya kadar... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afşin Elbistan Elektrik Üretim AŞ'nin çalışmalarının 'geçici faaliyet belgesi' alıncaya kadar... - Son Dakika

Afşin Elbistan Elektrik Üretim AŞ'nin çalışmalarının "geçici faaliyet belgesi" alıncaya kadar...

6 saat önce

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Afşin Elbistan Elektrik Üretim AŞ'nin çalışmalarının durdurulmasına ilişkin, "AK Parti hükümeti olarak çevreye karşı duyarlılık konusunda alınan kararlarla ne kadar kararlı olduğumuzu gösterdik.

Afşin Elbistan Elektrik Üretim AŞ'nin çalışmalarının

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Afşin Elbistan Elektrik Üretim AŞ'nin çalışmalarının durdurulmasına ilişkin, "AK Parti hükümeti olarak çevreye karşı duyarlılık konusunda alınan kararlarla ne kadar kararlı olduğumuzu gösterdik. 31 Aralık 2019 olarak verilen son tarihin uygulanmasını bugün itibarıyla göstermiş olduk." dedi.

Öçal, Elbistan ilçesinde düzenlediği basın toplantısında, santralin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürlüğünce mühürlenerek, faaliyetinin durdurulduğunu ve süreci yakından takip ettiklerini belirtti.

Vatandaşların sağlığının ve çevrenin korunması amacıyla kamu birimlerinin her türlü tedbiri aldığını ve almaya devam ettiğini anlatan Öçal, şunları söyledi:

"Bu çerçevede Afşin Elbistan Elektrik Üretim Anonim Şirketi çalışmaları geçici faaliyet belgesin alıncıya kadar durdurulmuştur. Bu süreçte ilgili kurum ve kuruluşlarımız çevre standartlarını sağlayarak üretim ve istihdamın devamı için gerekli çalışmalarda sürdürmektedir. Gerek işçilerimizin mağdur edilmemesi açısından, gerekse enerji piyasamızda enerji ile ilgili sıkıntı yaşanmaması açısından ilgili bakanlıklarımız gerekli çalışmaları yürütmektedir. Oradan alınan sonuçları peyderpey halkımızla işçilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. AK Parti hükümeti olarak çevreye karşı duyarlılık konusunda alınan kararlarla ne kadar kararlı olduğumuzu gösterdik. 31 Aralık 2019 olarak verilen son tarihin uygulanmasını bugün itibari ile göstermiş olduk."

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Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 05:08 Kaynak: AA
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