Afşin Elbistan Elektrik Üretim AŞ'nin çalışmaları "geçici faaliyet belgesi" alıncaya kadar... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afşin Elbistan Elektrik Üretim AŞ'nin çalışmaları 'geçici faaliyet belgesi' alıncaya kadar... - Son Dakika

Afşin Elbistan Elektrik Üretim AŞ'nin çalışmaları "geçici faaliyet belgesi" alıncaya kadar...

6 saat önce

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Afşin Elbistan Elektrik Üretim AŞ'nin çalışmalarının "geçici faaliyet belgesi" alıncaya kadar durdurulduğunu bildirdi.

Afşin Elbistan Elektrik Üretim AŞ'nin çalışmaları

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Afşin Elbistan Elektrik Üretim AŞ'nin çalışmalarının "geçici faaliyet belgesi" alıncaya kadar durdurulduğunu bildirdi.

Özkan, yazılı açıklamasında, vatandaşların sağlığı ve çevrenin korunması amacıyla kamu birimlerinin her türlü tedbiri aldığını belirtti.

Vali Özkan, "Bu çerçevede Afşin Elbistan Elektrik Üretim AŞ'nin çalışmaları 'geçici faaliyet belgesi' alıncaya kadar durdurulmuştur. Bu süreçte ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız çevre standartlarını sağlayarak, üretim ve istihdamın devamı için gerekli çalışmaları sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:56 Kaynak: AA
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