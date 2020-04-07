Afşin Esnaf Odasından iş yerlerine dezenfekte desteği - Son Dakika

Afşin Esnaf Odası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilçede faaliyet gösteren iş yerlerini dezenfekte ettirdi.

Oda Başkanı Hakan Topaktaş, ilçede faaliyet gösteren bin 400 esnaf ve sanatkarın iş yerini dezenfekte ederek, vatandaşın daha sağlıklı ortamda hizmet almasını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Esnafa da bilgilendirmede bulunduklarını belirten Başkan Topaktaş, "İlçemizdeki tüm mahallelere ulaşarak esnafımızın iş yerlerinin dezenfektanını sağlayacağız. Bu vesileyle esnafımızla bir araya geliyoruz. Halini, hatırını sorarak, bu salgından nasıl kurtuluruz? Anlatıyoruz. Alınması gereken önlemler hakkında bilgi veriyoruz. İnşallah bu salgından en kısa zamanda kurtulur ve eski sosyal yaşantımıza geri döneriz." diye konuştu.

Esnaf da Başkan Topaktaş'a duyarlığından dolayı teşekkür etti.