Afşin, Gençler Türkiye Okullar Kick Boks Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Afşin Gençlik ve Spor Müdürü Asef Arslan, Gençler Türkiye Okullar Kick Boks Şampiyonası'nın Afşin'de düzenleneceğini belirtti.

Afşin Gençlik ve Spor Müdürü Asef Arslan, Gençler Türkiye Okullar Kick Boks Şampiyonası'nın Afşin'de düzenleneceğini belirtti.



Arslan, yaptığı açıklamada, ilçe olarak okul sporları kapsamında gerçekleştirilecek Gençler Türkiye Okullar Kick Boks Şampiyonası'na ev sahipliği yapacaklarını aktardı.



Büyük organizasyona 81 ilden bin sporcunun katılacağına dikkati çeken Arslan, "Şampiyonaya katılacak sporcularımızın kalacakları yerleri ayarladık ve müsabakaların yapılacağı salonumuza son şeklini vereceğiz. Afşin olarak böylesine büyük bir organizasyona rahatlıkla cevap verebileceğimize inanıyoruz. Bu turnuvanın ardından ilçemizi Türkiye geneli organizelere açacağız." dedi.



Başarılı olan sporcuların Türkiye Kick Boks Federasyonunun da dikkatinden kaçmayacağını vurgulayan Arslan, derece elde eden sporcuların milli takıma seçileceğini belirtti.



Arslan, 1-6 Mart tarihleri arasında düzenlenecek şampiyonaya tüm sporseverleri davet etti.

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