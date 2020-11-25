Afşin Gençlik Merkezinden kütüphaneye kitap desteği - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2018 yılında PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Bayram Çiçek anısına memleketi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde oluşturulan kütüphaneye kitap desteğinde bulunuldu.
Afşin Gençlik Merkezi Üyeleri Gençlik üyelerince başlatılan çalışmayla temin edilen kitaplar, şehit Çiçek'in anne ve babasının da katılımıyla kütüphaneye yerleştirildi.
Gençlik Merkezi görevlisi Soner Özdemir, etkinlikte, Şehit Bayram Çiçek anısına yeni oluşturulan kütüphaneye kitap hediye etmenin sevincini yaşadıklarını belirtti.
Şehit Çiçek'in babası Mehmet Çiçek de oğlu şehidin adına açılan kütüphaneye kitap desteğinde bulunan gençlik merkezi gönüllülerine sonsuz teşekkür ettiğini dile getirdi.
Şehidin annesi Şemsi Çiçek de oluşturulan kütüphane sayesinde şehit oğlunun isminin yaşatılacağı için mutlu olduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından Şehit Bayram Çiçek anısına yapılan hayır çeşmesinde de temizlik çalışması yapıldı.
- Kaynak: AA
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