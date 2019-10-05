Afşin'in tanıtımı için hazırlanan "Afşin İçin Çal-2" klibinin tanıtımı yapıldı.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, ilçenin şair ve ozanların başkenti olduğunu söyledi.

İnsanların gönül coğrafyasında Afşinli şair ve ozanların büyük bir yerinin olduğunu ifade eden Güven, şöyle devam etti:

"Hayati Vasfi Taşyürek, asrın ozanı Aşık Mahsuni Şerif ve Aşık Yener gibi ismini sayamayacağımız birçok şair ve ozanımız var. Daha önce kaymakamlığımız tarafından asrın ozanı Aşık Mahsuni Şerif anısına Afşin için çal projesinin ilki yapıldı. Güzel bir eser ortaya çıktı. Belediye olarak bizler de ülkemizin önemli bir değeri olan Hayati Vasfi Taşyürek adına bu çalışmayı yapmak istedik. İlçemizde görev yapan memurlar, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlarımız gönüllü olarak çalıştılar. Uzun bir çalışma ve emeğin ardından büyük şairimizin anısına hazırlanan video kliple Afşin'in tanıtımına katkıda bulunmak istedik. Bu çalışmada emeği bulunan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Hayati Vasfi Taşyürek'in oğlu İsmet Taşyürek de hazırlanan klipte emeği geçen herkese teşekkür etti

Konuşmaların ardından Hayati Vasfi Taşyürek'in şiirleri okundu ve "Afşin İçin Çal-2" klibi ilk kez gösterildi.

Programa, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Safi, MHP İlçe Başkanı Ersal Koç, kamu ve kurum amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.