Afşin, lavanta tarlalarıyla turizme kapı aralıyor - Son Dakika

Afşin, lavanta tarlalarıyla turizme kapı aralıyor

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Eshab-ı Kehf Külliyesi'nin ardından lavanta tarlalarıyla da turizme kapı aralıyor.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Eshab-ı Kehf Külliyesi'nin ardından lavanta tarlalarıyla da turizme kapı aralıyor.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'in gayretleri sonucu 6 yıl önce peyzaj için temin edilen 15 kök lavantayla, geri dönüşüm ürünlerinden kurulan serada 15 bin kök lavanta fidesi oluşturuldu.

Tek parçada 380 dekarlık alana kurulan, güzel görüntüsü ve hoş kokusuyla insanları kendisine çeken Rabia Parkı'ndaki lavanta tarlası, ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.

Evlenecek çiftler, mezun olan öğrenciler, doğum günlerini kutlayanlar ve hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenler nedeniyle hasat öncesi hareketlilik yaşanan lavanta tarlaları, çekim merkezi haline geldi.

Çevre il ve ilçelere fide üreticisi konumuna gelen Afşin'deki lavanta sahasında oluşturulan tesiste belediye, lavantalardan "Efsus" markasıyla 11 çeşit kozmetik ürün de üretti.

Hem Eshab-ı Kehf Külliyesi hem de lavanta tarlalarıyla ilçede ekonomik gelirin yanında turizm için çekim alanı oluşturulması hedefleniyor.

Hedef ilçeye katma değer sağlamak

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, AA muhabirine, UNESCO kalıcı listesi adayı Eshab-ı Kehf ve lavanta tarlalarıyla ilçeyi turizm alanında atağa geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Güven, 6 yıl önce peyzaj için lavanta yetiştirmeye başladıklarını hatırlatarak, lavantanın turizm ve ekonomik potansiyelini keşfettikten sonra ticari üretime yöneldiklerini ifade etti.

Tek seferde 380 dekarlık alanda ticari lavanta tarlası oluşturduklarına, bunun Türkiye'nin en büyüklerinden biri olduğuna dikkati çeken Güven, "Pazarlama ağı önce küçük bir işletme tesisi ardından da 'Efsus' diye markamızı oluşturduk. Lavantadan elde edilen 11 çeşit kozmetik ürünün test üretimini tamamladık. Yakında piyasada olacak." dedi.

Amaçlarının özellikle kıraç arazilerde üretim yapan çiftçilere alternatif ürün kazandırmak olduğunu ifade eden Güven, şöyle devam etti:

"Çünkü lavanta ve işlenmiş lavanta yağında çok önemli bir gelir olduğunu gördük. Kıraç arazide çiftçilerimiz dönüm başına 1000-1500 lira gelir elde edebilecekleri bir ürün artık Afşin'de var. Üç ayrı mahallemizde çiftçilerimiz üretime başladı. Biz pazarlamasına da destek olacağımızı söyledik. Çiftçilerimizi mağdur etmeyeceğiz ve yağ üretimini biz yapacağız. Sektörün oturmasıyla sadece lavanta değil gül, Maraş nanesi, ada çayı yağı gibi geniş bir yelpazede inşallah çiftçilerimize burada biz üretim yaptıracağız. Yağ üretimine ve pazarlamasına destek olacağız."

"Aromatik ve uçucu yağar üretiminde hem ilçemiz hem de Kahramanmaraş yeni bir sektör kazanıyor" diyen Güven, hayallerinin, çocuklara değil torunlara da para kazandırıp ekmek yedirmek olduğunu belirtti.

Lavantada Türkiye'de büyük bir potansiyel bulunduğunu, bu bitkinin, hem yerel hem de bölgesel kalkınmada önemli lokomotiflerden biri olacağını düşündüğünü dile getiren Güven, "Bir taraftan Eshab-ı Kehf bir taraftan lavanta ve diğer görsel güzelliklerimizle insanların gezebilecekleri yerler oluşturuyoruz. Lavanta turizm geliri olan bir alan. Hem ekonomik hem de turizm anlamında ilçeye katma değer sağlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Afşin, lavanta tarlalarıyla turizme kapı aralıyor

Kahramanmaraş, Afşin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 11:20

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afşin, lavanta tarlalarıyla turizme kapı aralıyor - Son Dakika
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