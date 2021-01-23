Afşin Milli Eğitim Müdürlüğü yarılı yıl tatili dolayısıyla program düzenledi - Son Dakika

Afşin Milli Eğitim Müdürlüğü, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin tamamlanması dolayısıyla program düzenledi.

Okul idarecileri, öğretmenler, veliler ve öğrencilerin video konferans yöntemiyle katıldığı programda konuşan Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, ilkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitimle gerçekleştirilen ilk dönemin sona erdiğini belirtti.

Yılmaz, tüm dünyanın salgınla mücadele ettiği bir dönemde öğrencilerin eğitim ve öğretimlerinin etkilenmemesi için uzaktan eğitimle derslere devam ettiklerini ifade etti.

Salgın döneminde eğitimin EBA platformu üzerinden yapıldığını vurgulayan Yılmaz, "Bu süreçte imkanları sınırlı olan velilerimiz ve öğrencilerimiz için Bakanlığımız, belediyelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle uzaktan eğitime erişim sıkıntısı yaşamamaları için tablet desteğinde bulunuldu. Dünyada uzaktan eğitim noktasında en başarılı olan ülkelerden olduk." dedi.

Salgın döneminde okul, öğretmen ve veli üçlü saç ayağının öneminin daha çok anlaşıldığına değinen Yılmaz, salgın döneminde gece gündüz gayret eden müdür ve öğretmenlere teşekkür etti.

Yılmaz, öğrencilere 3 haftalık tatil sürecinde elektronik ve dijital ortamdan uzaklaşmaları, doğayla iç içe olmaları ve kitap okumalarını tavsiye etti.

Yarı yıl tatilinde öğrencileri yalnız bırakmayacaklarını ifade eden Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba da öğrencilere yarı yıl tatilinde katkı sunacak program hazırladıklarını ve 15 Şubat'ta öğrencilerle yüz yüze buluşmak için sabırsızlandıklarını belirtti.

Program, konuşmaların ardından, veliler ve öğrencilere, sanal karne, tatil süresince yapılacak ev etkinlikler, spor egzersizleri ve verimli ders çalışma yöntemleri hakkında bilgilendirme yapılmasının ardından sona erdi.