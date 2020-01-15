Afşin Nüfus Müdürlüğü 2019'da 62 bin 922 işlem gerçekleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afşin Nüfus Müdürlüğü 2019'da 62 bin 922 işlem gerçekleştirdi - Son Dakika

Afşin Nüfus Müdürlüğü 2019'da 62 bin 922 işlem gerçekleştirdi

6 saat önce

Afşin Nüfus Müdürlüğü, 2019 yılı içerisinde 62 bin 922 işlem gerçekleştirdi.

Afşin Nüfus Müdürlüğü 2019'da 62 bin 922 işlem gerçekleştirdi, System.String[]

Afşin Nüfus Müdürlüğü, 2019 yılı içerisinde 62 bin 922 işlem gerçekleştirdi.

Afşin'de geçen yıllara göre 2019 yılında daha az doğum yaşanırken, boşanma işlemlerinde artış olduğu gözlendi.

2019 yılında 17 bin 206 kişi Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı çıkarttı. Afşin Nüfus Müdürlüğüne gelerek çipli kimlik kartı çıkartan kişi sayısı 49 bin 424 oldu.

2019 verilerine göre Afşin'de 81 bin 423 kişinin yaşadığını belirten Afşin Nüfus Müdürü Ramazan Yıldız, "Kurumumuzda bir yıl içinde 62 bin 922 işlem gerçekleştirdik. 2018 yılına oranla 2019 yılında doğumda düşüş yaşandı. 2018 yılında 2 bin 184 doğum gerçekleşirken, bu sayı 2019 yılında 342 azalarak bin 842 doğumun gerçekleştiği verilerimize yansıdı." dedi.

Boşanma sayılarında artış olduğunu belirten Yıldız, "2018 yılında boşanan çift sayısı 117 olurken, bu sayı 2019 yılında 123 oldu. 2017 yılında hayata geçirilen çipli kimlik kartını ilçemizde 49 bin 424 kişiye verdik. Sadece 2019 yılında 17 bin 206 kişi yeni kimlik kartı aldı. Pasaport ve ehliyet işlemleri de yapan Afşin İlçe Nüfus Müdürlüğü, 4 bin 247 kişiye ehliyet belgesi verirken, bin 147 kişiye pasaport belgesi verdi." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Afşin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:30 Kaynak: AA
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