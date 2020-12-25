Afşin, tıbbi ve aromatik bitki üretim merkezi olma yolunda - Son Dakika

Afşin, tıbbi ve aromatik bitki üretim merkezi olma yolunda

25.12.2020 10:43
Afşin, tıbbi ve aromatik bitki üretim merkezi olma yolunda, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde lavanta ve aromatik gülün ardından bilye kekik üretimi yapılacak.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde lavanta ve aromatik gülün ardından bilye kekik üretimi yapılacak.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe sınırları içerisindeki kıraç arazileri alternatif ürünlerle zenginleştirerek bölge çiftçisine yeni gelir kapısı açmak istediklerini söyledi.

Güven, ilçede lavanta ve aromatik gül ekiminin yanında bilye kekik üretimine de başlanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Afşin'de çok geniş topraklarımız var. İlçemizdeki kıraç tarım arazilerinde gerekli verim sağlanamadığı için üretim yapılamıyor. Tarlalar boş bırakılıyor. Afşin Belediyesi olarak bu ekilmeyen arazileri katma değeri yüksek ürünlerle doldurmak istiyoruz. Günümüzde gelir getirici ürünlerin başında da baharat ve tıbbi aromatik bitkiler geliyor. Afşin'de yapmış olduğumuz lavanta ve aromatik gül çalışmalarımız uluslararası gıda ve tarım ürünleri alanında çalışma yapan bir firmanın dikkatini çekti ve ilçemize yatırım yapma kararı aldı. Nadır Mahallemizde belirlediğimiz örnek çiftçimizle 6 dekarlık alanda bilye kekik ekimi yapılacak. Firma tarafından temin edilen fideler toprakla buluşacak. Elde edilen ürünler yine firma tarafından satın alma garantisinde olacak."

Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi noktasında ilçeyi bir merkez haline getirmek istediklerini ifade eden Güven, bu hamleyle yerel kalkınmayı hedeflediklerini aktardı.

Başkan Güven, amaçlarının bölge çiftçilerinin tarımdan gelir elde etmesini sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.

Mehmet Fatih Güven, Kahramanmaraş, Hisarcık, Afşin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afşin, tıbbi ve aromatik bitki üretim merkezi olma yolunda - Son Dakika


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